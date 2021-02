Por O Dia

Com o recebimento de mais vacinas nesta terça-feira (23/02), Teresópolis dá continuidade ao Plano Municipal de Imunização contra a Covid-19. Nesta quarta-feira (24/02), idosos de 88 e 89 anos de idade serão vacinados pela Secretaria Municipal de Saúde nos bairros do Alto, na área urbana, e Bonsucesso e Pessegueiros, na área rural.



O atendimento acontecerá no sistema drive-thru (dentro do carro), das 10h às 16h. Haverá distribuição de senhas no local da vacinação: 200 no Alto (Praça Higino da Silveira – a da Feirinha de Teresópolis), 50 em Pessegueiros (em frente ao posto de saúde) e 50 em Bonsucesso (em frente à Unidade Básica de Saúde).



Vacinação de idosos acamados



Equipes volantes do Serviço de Atenção Domiciliar da Secretaria de Saúde seguem as ações de imunização de idosos acamados, acima de 85 anos de idade. Os agentes de saúde vão às residências para aplicar as doses da vacina, todos devidamente uniformizados e credenciados. Serão priorizados os idosos que se cadastraram previamente no formulário divulgado pela Prefeitura de Teresópolis.



Em caso de dúvida, o idoso ou responsável pode entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde através do número (21) 2742-7272 para mais orientações.