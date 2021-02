Por O Dia

Publicado 25/02/2021 18:06

Os policiais militares do 30º BPM de Teresópolis prenderam na tarde desta quarta-feira (24/02) um homem que aplicava golpes e clonava cartões. O suspeito foi detido quando tentava aplicar um novo golpe no município, mas foi denunciado pela vítima, que suspeitou do esquema e chamou a polícia. Com ele foram apreendidas três máquinas de cartão de crédito/ débito e outros 13 equipamentos foram encontrados no quarto de hotel em que estava hospedado, além de quatro cartões clonados.



Segundo a PM, o estelionatário entrava em contato com as vítimas por telefone, solicitava os dados pessoais e usava para clonar os cartões. Não foi divulgada a informação de quantas pessoas teriam sido enganadas pelo suspeito. O caso foi registrado na 110ª DP, onde ele permaneceu preso, aguardando transferência para o sistema penitenciário.