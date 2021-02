Por O Dia

Começou nesta segunda-feira (22/02) e segue até a sexta-feira (26/02), o “Feirão Emprega Terê”, com a oferta de mais de 200 oportunidades de emprego. O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária e tem como objetivo aproximar os trabalhadores dos empregadores, através da qualificação profissional, captação de oportunidades de emprego, preparação e orientação para entrevista de emprego, oportunidades do primeiro emprego e recolocação no mercado de trabalho.



Com abertura oficial virtual nesta quarta-feira (24/02), às 10h, conduzida pelo Prefeito Vinicius Claussen e a participação do secretário de Estado de Trabalho e Renda, Capitão Paulo Teixeira, o evento é híbrido, com parte da programação on-line, divulgada pelas redes sociais oficiais da Prefeitura, e etapa presencial, mediante encaminhamento dos interessados em participar.



A primeira empresa a participar da programação presencial foi a JFC Legumes e Verduras Selecionadas, com sede em Bonsucesso, no 3º Distrito. A pioneira na distribuição de verduras diretamente de suas produções em Teresópolis entrevistou candidatos para vagas de motorista de caminhão, ajudante de motorista, carregador e auxiliar de produção.



“O Feirão facilitou bastante a vida dos candidatos, pois como a sede fica mais distante, eu consegui atender quem mora na cidade e não pode ir até a empresa. Foram 33 candidatos que participaram desse recrutamento. Faremos uma avaliação dos entrevistados e os pré-aprovados serão chamados para uma segunda etapa na empresa, em Bonsucesso. Estes farão nova entrevista de avaliação com o gestor do setor, de acordo com o perfil que buscamos para a vaga a ser preenchida. Quem for aprovado será encaminhado para exame admissional e recolhimento de documentos”, relatou a Analista de Recursos Humanos, Sergiana Rezende.



Outras duas empresas também realizaram entrevistas de empregos, sendo sete encaminhamentos para a vaga de Auxiliar de Higienização no Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO) e nove entrevistas para Corretor de Imóveis da Gênesis Empreendimentos.



O Feirão também contou com o 112 atendimentos realizados pelos técnicos do SINE Teresópolis, com 83 encaminhamentos para entrevistas de emprego, 14 cadastros de currículos no Sistema Nacional de Empregos, 10 atendimento de seguro-desemprego (com resolução de questões e agendamento) e 51 atendimentos virtuais pelo WhatsApp (21) 97121-8424 e e-mail.



A iniciativa da Gestão Municipal atende o Programa "Pra Cima Terê", de Recuperação Econômica e Geração de Emprego, com um grupo de ações do Gabinete de Crise, liderado pelo Prefeito Vinicius Claussen, para o fortalecimento da economia em tempos de combate ao coronavírus.



“O ‘Feirão Emprega Terê’ teve um primeiro dia bastante proveitoso, confirmando a decisão acertada da Gestão do Prefeito Vinicius Claussen em continuar investindo em alternativas para fortalecer a economia e atender quem busca colocação no mercado de trabalho ou opções de renda, principalmente neste período crítico de pandemia”, avaliou Lucas Guimarães, secretário de Trabalho, Emprego e Economia Solidária.



Inscrição para entrevistas: A parte presencial da programação do Feirão do Trabalhador contará com mais entrevistas nesta terça (23/02), quarta (24/02), quinta (25/02), e sexta-feira (26/02), pela manhã e à tarde, de empresas com oportunidades de emprego em aberto: Gênesis Empreendimentos, Stop Chopp, Mary Help Diaristas e Mensalistas, Maria Brasileira, Sumicity, Ponto Frio e Grupo Petrópolis. Candidatos interessados devem comparecer ao SINE Teresópolis, no 1º piso da Prefeitura, de 9h às 17h, para se cadastrar e receber o encaminhamento para as entrevistas, de acordo com o perfil divulgado pela empresa.



Prêmio e convênio: Durante o "Feirão Emprega Terê", o Prefeito Vinicius Claussen receberá o Prêmio Instituições Parceiras CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), em reconhecimento ao trabalho realizado pela Prefeitura junto aos estagiários que atuam nas Secretarias Municipais em diversas áreas, como administração, contabilidade, economia e engenharia.



Também será firmada uma parceria entre o Município e o CIEE para divulgação conjunta de oportunidades de Estágio/Jovem Aprendiz/Emprego para jovens e adolescentes, que inclui a capacitação das equipes do SINE e do CIEE para emissão da Carteira de Trabalho Digital para estagiários e jovens aprendizes e cadastro no Banco Nacional de Currículos.



Atendimento SINE: Na quarta-feira (24/02), a equipe do SINE de Teresópolis estará presente em sala virtual de atendimento individual, tais como: esclarecimento de dúvidas em geral, Carteira de Trabalho Digital e encaminhamento às vagas de emprego, entre outros.



Websérie: Também na quarta, dia 24, serão exibidos todos os episódios da Websérie do Trabalhador, com dicas sobre como o trabalhador pode se preparar para o mercado de trabalho e crescer em sua carreira.



Programação Virtual ao Vivo:



Quarta-feira, 24 de fevereiro



• 10h, Abertura Oficial

Prefeito Vinicius Claussen,

Secretário de Estado de Trabalho, Capitão Paulo Teixeira,

Secretário Municipal de Trabalho, Lucas Guimarães,

Presidente do Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Felipe Coelho



• 10h30, Entrega do Prêmio Instituições Parceiras CIEE e assinatura de

Acordo de Cooperação

Objetivos: Divulgação conjunta das oportunidades de Estágio/Jovem Aprendiz/Emprego; Capacitação coletiva das equipes do SINE e CIEE; Emissão da Carteira de Trabalho Digital para os Estagiários e Jovens Aprendizes; Cadastro no Banco Nacional de Currículos.



• 10h45, Palestra “Competências Necessárias para o Mercado de Trabalho” – Profª. Ana Cristina Fabbri, Coordenadora da Universidade Estácio de Sá.



• 11h30, Palestra “Orientação de currículo” - Fernando Feitoza, Técnico de Segurança do Trabalho.



• 13h30, Palestra “Oportunidades de contratações da Alterdata” - Thiago Louchard, Líder Técnico de Recrutamento e Seleção da Alterdata Software.



• 14h, Palestra “Orientação de currículo” – Profª. Rita Mello, Administradora, professora universitária nos cursos de graduação e pós graduação na área de gestão e desenvolvimento de pessoas.



• 16h, Palestra “Orientação para a sua carreira” – Profª. Daniela Pereira, Coordenadora do curso de Análise e Desenvolvimento e do Programa Jovens Talentos Empreendedores, da Universidade Estácio de Sá.



• 17h, Encerramento.



Quarta-feira, 24 de fevereiro



Atendimento virtual SINE - Sala Virtual de atendimento individual entre trabalhadores e os profissionais do SINE pela plataforma Zoom e WhatsApp (21) 97121-8424.



WebSérie do Trabalhador (YouTube)

Link de acesso direto aos episódios virtuais com profissionais de recursos humanos, assistência social e administração dando dicas sobre como o trabalhador pode se preparar para o mercado de trabalho e crescer em sua carreira.

- Ep. 1 - Qual o seu potencial de empregabilidade?

- Ep. 2 - Dicas do processo de seleção.

- Ep. 3 - Comportamento em processo seletivo.

- Ep. 4 - Empreendedorismo com atitude no trabalho e na família.

- Ep. 5 - O que é a educação financeira.

- Ep. 6 - O crescimento profissional mesmo no momento de pandemia.



Programação presencial:



- Entrevistas com empresas.

Atenção: O encaminhamento para as entrevistas de emprego deverão ser feitas antecipadamente no SINE.



• Terça, 23/02:

- 9h, Gênesis Empreendimentos. Construtora com sede e empreendimentos em Teresópolis.

Vagas oferecidas: Corretor de imóveis.



• Quarta, 24/02:

- 10h30, Stop Chopp. Vaga disponível para o atendimento na loja de Conveniência em um posto de combustível.

- 14h, Mary Help Diaristas e Mensalistas, rede pioneira no Brasil a lançar o conceito de diaristas agenciadas para serviços em residências e empresas.

Vagas oferecidas: Jardineiro, Faxineira, Passadeira.

- 15h, Maria Brasileira. Tenha sua casa ou empresa sempre limpa e suas roupas passadas com poucos cliques e sem sair de casa.

Vagas oferecidas: Faxineira, Jardineiro, Piscineiro, Cozinheira, Passadeira, Auxiliar de Serviços Gerais.



• Quinta, 25/02:

- 9h, Sumicity. A Info Instalações, terceirizada da SUMICITY, presta o serviço de instalação e fornecimento de acesso a internet banda larga.

Vagas oferecidas: Motoboy e Instalador.



• Sexta, 26/02:

- 10h, Ponto Frio. Rede varejista brasileira, fundada em 1946, que oferece para Vendas em suas lojas móveis, eletrodomésticos e eletrônicos.

Vagas oferecidas: Exclusivo para pessoa com deficiência (PCD), Estoquista.

- 13h, Grupo Petrópolis. Fundada em Petrópolis, produz cervejas, bebidas alcoólicas e não alcoólicas.

Vagas oferecidas: Linha de Produção, Operador de Logística, para pessoa com deficiência (PCD).