Por O Dia

Publicado 22/02/2021 19:59

A empresa organizadora do concurso público para provimento de 301 vagas e cadastro de reserva para professores da rede municipal de ensino de Teresópolis informou que a prova, realizada no domingo (21/02), transcorreu de forma tranquila. Dos 15.399 candidatos inscritos, 5.885 não compareceram, totalizando 38,22% de faltosos. Dos inscritos, 55% fizeram prova em 22 polos em Teresópolis e os demais 45%, em 7 polos em outros municípios do Rio de Janeiro, seguindo todos os protocolos sanitários e de distanciamento por conta da pandemia.



O gabarito preliminar e o caderno de questões das provas objetivas foram divulgados nesta segunda-feira (22/02), e o período para apresentação de recursos tem início nesta terça-feira (23/02). Depois, os candidatos habilitados serão convocados para a prova de títulos, no dia 26 de março. O resultado final e a classificação pós recurso serão divulgados no dia 4 de maio.