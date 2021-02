Por O Dia

Publicado 27/02/2021 13:29

A primeira edição do “Feirão Emprega Terê” encerrou nesta sexta-feira (26/02) com um balanço de 956 atendimentos. Iniciado na segunda-feira (22/02), o evento teve cinco dias de programação on-line e parte presencial, com entrevistas de candidatos a mais de 200 vagas de emprego, dicas para o trabalhador se preparar e ter mais chance de ingressar ou retornar ao mercado de trabalho.



Cadastro no banco de empregos do SINE, solicitação de seguro-desemprego e agendamento para resolver pendências sobre o benefício foram outros serviços disponibilizados pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária. Tudo acontecendo na Prefeitura, na Várzea, local de fácil acesso para todos os participantes.



Até esta sexta-feira, foram feitos 589 atendimentos pelos técnicos do SINE Teresópolis, com 356 encaminhamentos para entrevistas de emprego na Prefeitura e para entrevistas direto nas empresas. Também foram registrados 161 cadastros de currículos no Sistema Nacional de Empregos de candidatos que não possuíam compatibilidade para as vagas abertas, 72 atendimentos de seguro-desemprego (com resolução de questões e agendamento) e 155 atendimentos virtuais pelo WhatsApp (21) 97121-8424, e-mail e sala virtual.



No último dia do Feirão, a fábrica de bebidas do Grupo Petrópolis ofereceu vagas para linha de produção, operador de logística e portaria exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). Uma das candidatas entrevistadas foi Maria Juliana de Paula Ramos, de 27 anos. “Quem tem deficiência têm muito dificuldade de encontrar emprego, porque a maioria das vagas é destinada a outros grupos de pessoas. Ainda são poucas as empresas que contratam PCD, e é muito mais difícil para quem não tem experiência”.



“Em abril, a Secretaria de Trabalho e a Associação Comercial de Teresópolis vão desenvolver uma ação conjunta para sensibilizar mais empresários sobre a lei de cotas de emprego para pessoas com deficiência. Além de cumprir a lei, vamos abrir mais oportunidades para inserção maior desse público no mercado de trabalho”, informou o secretário Lucas Guimarães.



Resultado de parceria firmada no dia 12 de fevereiro com as secretarias municipais de Trabalho e de Desenvolvimento Social, a Fundação Leão XIII participou do ‘Feirão Emprega Terê’ nesta sexta-feira, 26/02, orientando as pessoas com deficiência sobre como obter o Vale Social. O benefício do Governo do Estado garante a gratuidade de passagem de ônibus intermunicipais em transportes de concessão estadual e é destinado a pessoas com deficiência física, auditiva, visual ou mental.



“O Vale Social ainda é desconhecido por grande parte das pessoas com deficiência, apesar de ser um direito delas, garantido por lei. No ‘Feirão Emprega Terê’ orientamos sobre o que é preciso para ter o benefício. Com essa parceria com a Prefeitura quem ganha é o cidadão. E a gente consegue atender mais pessoas do nosso público alvo”, comentou a coordenadora da Fundação Leão XIII em Teresópolis, Fernanda de Oliveira.



Todas as pessoas que participaram do “Feirão Emprega Terê” e não conseguiram uma colocação, vão continuar fazendo parte do cadastro do SINE. Elas devem voltar ao balcão de empregos para ter o encaminhamento para novas oportunidades. No total, serão oferecidas 290 vagas até o dia 5 de março, sendo 138 com experiência, 151 sem experiência e 1 vaga para pessoa com deficiência.