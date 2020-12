Por determinação do Governo Federal, a partir de 2020 o(SUS) aos municípios passa a ser calculado sobre o número de usuários cadastrados. Ou seja, quanto mais pessoas cadastradas, mais subsídios o município receberá para melhorar o atendimento de saúde.Com isso, a, através da Secretaria Municipal de Saúde, está, inclusive quem tem plano de saúde. A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia criou um formulário on-line para ser preenchido pela população . É necessário ter em mãos o CPF e o Cartão SUS.As pessoas tambémde onde moram para conferir se já estão cadastradas ou se inscrever, se for o caso. O atendimento acontece de segunda à sexta-feira, de 9h às 17h. Já nos postos de saúde de Fonte Santa, Meudon e do Rosário, o horário é estendido, de segunda à sexta-feira, das 9h às 19h, e no sábado, das 8h às 17h. Também é necessário apresentar o CPF e o Cartão SUS.As, um banco de dados que vai nortear e determinar os investimentos na área da saúde nos mais de 5 mil municípios brasileiros. O novo modelo de financiamento da atenção primária terá como base de investimentos o desempenho na área da saúde em cada localidade.