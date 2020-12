Por O Dia

Publicado 10/12/2020 13:21

A Prefeitura de Teresópolis divulgou um comunicado sobre a situação do banco de sangue do município. O Hemonúcleo está precisando de doadores de sangue, em especial dos tipos O e A negativo, para regularizar os estoques dos tipos sanguíneos. Além disso, o estoque dos demais tipos também precisa ser restabelecido.



Devido à orientação de evitar aglomerações, o banco de sangue ressalta que as doações são, preferencialmente, agendadas para reduzir o número de pessoas na sala de espera. Os doadores não devem levar acompanhantes e devem usar máscara de proteção. O agendamento é feito através do telefone fixo do Hemonúcleo (21) 3641-5872 ou pelo WhatsApp (21) 99065-2468.



Para doar sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Adolescentes entre 16 e 17 anos precisam de autorização dos responsáveis legais. O limite de idade para a primeira doação é 60 anos (quem tem 61 anos ou mais e nunca doou não está apto a doar).



Para fazer a doação é preciso apresentar documento de identidade com foto. Não é necessário estar em jejum, basta não ter consumido gordura nem ingerido bebida alcóolica nas últimas 12 horas e não ter fumado ao menos uma hora antes e ter dormido bem.



O Hemonúcleo de Teresópolis fica localizado na Rua Francisco Sá, 299, anexo ao Centro de Saúde da Várzea. A coleta é feita de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.