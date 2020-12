Por O Dia

Nesta quinta-feira (10/12), sete idosos, que desde 27 de novembro estavam no Abrigo Regional Provisório em Teresópolis, no Hotel Athos, no bairro de Fátima, retornaram para a Casa de Repouso Lar Feliz, em Providência (2º Distrito). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, sem doenças pré-existentes, o grupo estava abrigado para se resguardar da Covid-19.



O abrigo fica no Hotel Athos e conta com 30 vagas para atender às cidades da Região Serrana. Com uma equipe contratada pelo estado, com assistente social e cinco cuidadoras, os idosos atendidos têm pensão completa (café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar) e ficam acomodados em quartos com banheiro, ar-condicionado, tv e varanda.



A iniciativa acontece em parceria com o Governo do Estado, com coordenação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que fará a regulação das vagas junto aos municípios da Região Serrana. Teresópolis foi o único município que cumpriu as exigências do Estado para a abertura do Abrigo Regional, com a apresentação de toda a documentação solicitada tanto da Secretaria quanto do hotel que vai abrigar os idosos.



As instituições do município ligadas aos cuidados com o idoso, como asilos, podem indicar idosos para o abrigo, caso necessário, assim como as famílias que tiverem alguma pessoa com Covid-19 em casa e precisam preservar o idoso.