GCM trabalha com decibelímetro, equipamento calibrado para verificar se o nível de ruído Bruno Nepomuceno

Intensificada desde a última terça-feira (8/12), aé realizada em conjunto pelaMunicipal (GCM) e ode Polícia Militar. Os agentes de segurança percorrem a cidade fiscalizando motocicletas com o sistema de descarga alterado ou sem placas.A ação acontece em dias e horários alternados paraBrasileiro. Para isso, a GCM trabalha com decibelímetro, equipamento calibrado para verificar se o nível de ruído emitido pelas motos está dentro do padrão determinado por lei.da ação mostra que das 37 motocicletas fiscalizadas até o momento,e foram liberadas após a chegada de um condutor com a Carteira Nacional de Habilitação, conforme previsto em lei;Público Municipal por estarem com a intensidade dos canos de descarga acima do permitido em lei; ee os condutores não terem apresentado nota fiscal ou registro de ocorrência de perda do objeto.