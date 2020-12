Por O Dia

A equipe da Companhia de Operações com Cães da Guarda Civil Municipal (GCM) de Teresópolis conquistou o 5º lugar na prova de detecção de entorpecentes e ficou na 17ª posição em proteção no 1º Torneio de Cães de Polícia de Nova Odessa, em São Paulo. Realizada no último sábado (5/12), a competição reuniu 32 instituições de segurança pública, entre guardas municipais do estado do Rio de Janeiro, do interior e da grande São Paulo.



“Foram realizadas provas de faro e de abordagem policial e a Companhia de Teresópolis fez bonito, ficando na 5ª colocação e com uma pontuação igual a do 1º colocado. O desempate aconteceu no tempo da prova de busca. Essa conquista é um orgulho. Vamos intensificar o treinamento em busca do aperfeiçoamento dos serviços prestados às forças de segurança do nosso município e também para alcançar resultados ainda melhores nos próximos eventos”, assinala Gil Wellington, subsecretário de Segurança Pública e Comandante da GCM.

Dez cães são treinados diariamente pela equipe da Companhia de Operações com Cães, que é vinculada à Guarda Civil Municipal de Teresópolis/Secretaria Municipal de Segurança Pública.



Os animais desempenham diferentes atividades: detecção de substâncias entorpecentes e de armas, busca e resgate de pessoas, controle de distúrbio, proteção, cinoterapia, etc.