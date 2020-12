A Prefeitura dedecidiupara 301 vagas e cadastro de reserva de professores na rede municipal de ensino, em regime estatutário. Segundo a administração, a medida foi tomada em função dona região e no estado.O edital do concurso foi publicado no dia 9 de novembro e a previsão era de que a prova objetiva fosse aplicada no dia 20 de dezembro. Ainda de acordo com o município, outra questão que levou ao adiamento foi o"As secretarias de Educação e de Saúde de Teresópolis, visando a segurança da população da cidade, dos candidatos e de toda a equipe envolvida no processo seletivo, decidiram pelo adiamento da prova do concurso de professores de 20/12/2020 para 21/02/2021”, informa a nota emitida nesta quinta-feira (10/12).Segundo a Prefeitura, a possibilidade de adiamento está prevista no edital ejá estabelecidas, nem as inscrições realizadas.As 301 vagas foram divididas em ampla concorrência e para pessoas com deficiência (PcD), respeitando o percentual previsto em lei. As inscrições foram encerradas no dia 4 deste mês.Com remuneração bruta de R$ 1.751,96 e carga horária semanal de 22 horas, foram abertas 208 vagas de ampla concorrência e 11 PcD, para, no período da manhã.As demais vagas têm remuneração bruta de R$ 2.483,26 e carga horária semanal de 16h, todas para o período da tarde, para os cargos desubdivididas nas seguintes especificações: Arte, 3 vagas de ampla concorrência; Ciências, 10 vagas, 1 PcD; Educação Física, 12 vagas, 1 PcD; Geografia, cinco de ampla concorrência; História, sete de ampla concorrência; Língua Inglesa, quatro de ampla concorrência; Língua Portuguesa, 20 vagas, 1 PcD; Matemática, 17 vagas, 1 PcD.Com o adiamento, ainda serão informados pelo Instituto AOCP, responsável pela execução do concurso , os locais e horários em que será aplicada a prova objetiva. conforme estabelecido no edital, as avaliações serão realizadas em Teresópolis, podendo haver a abertura de locais de prova em cidades vizinhas, caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação no município.