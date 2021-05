Italva: Homem é transferido ao hospital de Itaperuna após levar tiro no braço. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 05/05/2021 14:58 | Atualizado 05/05/2021 15:46

ITALVA - Um homem de 28 anos que foi baleado no distrito de Guarniere, em Italva, no Noroeste Fluminense, na noite desta terça-feira (04), foi transferido do Pronto Socorro Municipal Mário Pena Filho para o Hospital São José do Avaí, na cidade vizinha em Itaperuna. Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 4ª Cia em patrulhamento pela BR-356, próximo ao bairro Novo Mundo, em Cardoso Moreira, abordaram os ocupantes de um veículo de aplicativo, Chevrolet modelo Prisma de cor preta, que seguia sentido Campos dos Goytacazes. Durante abordagem os militares notaram que o rapaz estava com ferimento no braço tendo ele informado a guarnição que levou o tiro quando estava na zona rural italvense sem falar mais detalhes do caso. O motorista do automóvel e a outra passageira, uma mulher de 28 anos, testemunharam o fato na 148ª Delegacia Legal de Italva. O paciente não estava em condições de prestar depoimento até a publicação desta reportagem.