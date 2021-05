Luciano Huck Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 19:49 | Atualizado 14/05/2021 19:50

Luciano Huck já está com quase tudo pronto para substituir Faustão com um novo programa aos domingos, na Globo. Segundo informações da coluna de Cristina Padiglione, as negociações entre a emissora e o apresentador começaram no início do ano, mais especificamente em janeiro.

fotogaleria

Publicidade

Ainda de acordo com a coluna, Luciano Huck já tem em mãos uma prévia do novo contrato e deverá assinar o definitivo em alguns dias.

Com isso, Huck desistira oficialmente da corrida à presidência em 2022. Segundo a pesquisa Datafolha de intenção de voto para 2022 divulgada na quarta-feira (12), o apresentador aparecia com 4% da preferência do eleitorado.