Idosa de 82 anos que estava perdida na estação Salvador AllendeDivulgação/Seop

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 21:27 | Atualizado 09/06/2021 21:28

Rio - Agentes do Programa BRT Seguro encontraram, na tarde desta quarta-feira, uma idosa de 82 anos que estava perdida na estação Salvador Allende, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. A equipe formada por policiais militares e guardas municipais estava em patrulhamento na estação quando foi acionada por passageiros. A idosa não sabia informar o local onde morava.



Após consulta aos pertences que estavam com ela, os agentes encontraram uma conta de luz com um endereço no bairro do Recreio, próximo da estação. Com essa informação em mãos, foram com a idosa para o local, e lá foram avisados por vizinhos que a filha dela estava na delegacia registrando o desaparecimento da mãe.



Feliz e aliviada, Ana Cristina, de 61 anos, fez questão de gravar um vídeo de agradecimento pela ação realizada pelos agentes. "Gostaria de agradecer ao BRT Seguro por terem encontrado a minha mãe. Eu estava desesperada atrás dela e quando coloquei os pés na delegacia, me ligaram dizendo que eles estavam na porta de casa com a minha mãe. Vocês salvaram a minha mãe. Tenho muita gratidão por vocês", afirmou



Lançado no dia 2 de junho, o Programa BRT Seguro conta com policiais militares e guardas municipais atuando no combate à criminalidade, vandalismo e aos calotes nas estações. Os agentes reforçam a segurança com objetivo de levar mais qualidade de vida aos usuários do sistema.