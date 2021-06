Saquarema começa a vacinação do público em geral contra a Covid-19 nesta quinta-feira - Reprodução internet

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 09/06/2021 15:55

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciará nesta quinta-feira (10), a vacinação das pessoas sem comorbidades. Após a conclusão da imunização dos grupos prioritários, definidos pelo Ministério da Saúde, o Município iniciará a vacinação do público geral, seguindo as determinações do Plano Nacional de Imunizações.



A partir desta quinta-feira, mulheres de 59 anos já poderão ser imunizadas nos dois pontos de vacinação do município - no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no bairro Porto da Roça, e na Praça do Bem-estar, no Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 09 às 16 horas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação em Saquarema, seguirá de acordo com a disponibilidade de doses enviadas pelo Ministério da Saúde e distribuídas pela Secretaria de Estado de Saúde.