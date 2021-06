Cabo da PM Ireno Duarte foi morto a tiros na garagem de casa em Saquarema, no RJ - Reprodução/Redes sociais

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 11:34 | Atualizado 08/06/2021 17:07

Saquarema – Na madrugada desta terça-feira (8), a equipe da 124ª DP (Saquarema) prendeu um homem acusado de matar o policial militar Ireno Duarte da Rosa, morto a tiros na garagem de sua casa, no bairro de Bonsucesso na noite desta segunda-feira (7).



Segundo informações do 25º BPM (Cabo Frio), onde o militar era lotado, horas após o crime, o policiamento foi reforçado e o suspeito foi localizado no mesmo bairro onde o crime aconteceu. Ainda de acordo com as informações, os agentes receberam uma denúncia de que, um homem teria se desentendido com o Cabo Duarte, por conta de possíveis ciúmes do apontado como autor da relação de sua ex-mulher com a vítima.

Após a denúncia, os agentes localizaram o homem que foi identificado como Josué de Freitas Medeiros. Ele estava em casa com sua mãe. Foi realizada busca pessoal e, no celular dele, foram encontradas conversas dele com outro homem sobre planejamento da morte do cabo Duarte. Os policiais detiveram o suspeito e foram à casa do suposto comparsa, que seria seu irmão . O segundo homem também foi localizado, e, em conversa com os PMs, confessou que seu irmão vinha planejando a morte do Cabo Duarte desde o início do ano. Ele ainda afirmou que tentou convencer o irmão a não cometer o crime, mas não conseguiu convencê-lo.

Acusado de matar o Cabo da PM em Saquarema Divulgação Policia Civil

Ainda segundo informações, Josué de Freitas Medeiros recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime e foi encaminhado para a 124ª DP em Saquarema, onde o caso foi registrado.



