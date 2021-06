A Secretaria oferece atendimento psicológico, assistência jurídica e assistência social - Divulgação / Prefeitura

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 07/06/2021 15:59

Saquarema – A prefeitura de Saquarema divulgou na tarde desta segunda-feira (7) o novo endereço da Secretaria da Mulher no município. A nova sede funcionará na Rua Estudante Elcira de Oliveira Coutinho, nº16 Bacaxá (esquina da Ricamar Pneus).



No local, as mulheres podem buscar, gratuitamente, atendimento psicológico, assistência jurídica e assistência social, além de toda a estrutura do CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher). O local também possui serviço de apoio às pacientes oncológicas do município.

O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 09 às 17 horas. O telefone para contato é: (22) 99859-7841.