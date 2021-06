Programa de atendimento psicológico em Saquarema/ RJ - Divulgação

Programa de atendimento psicológico em Saquarema/ RJDivulgação

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 15:24

Saquarema - Moradores de Saquarema, na Região dos Lagos que precisam de atendimento psicológico podem contar com o programa “Acolhimento Psicológico”. Desenvolvido pela Prefeitura, através da Coordenação de Saúde Mental, o programa oferece gratuitamente acompanhamento psicológico ambulatorial online para a população.



Criado pela Coordenação de Saúde Mental de Saquarema no início da pandemia do novo coronavírus, o programa surgiu como uma alternativa para que os profissionais pudessem continuar dando suporte aos usuários que estavam em acompanhamento ambulatorial.

Publicidade



- O Acolhimento surgiu em abril do ano passado, no início da pandemia, com grandes chances de um adoecimento psíquico da população. A pandemia gerou impactos relevantes no cotidiano da população, provocando mudanças estruturais e consequentes transformações de subjetividades. Nesse contexto de alterações de rotina, dúvidas e incertezas, o adoecimento psíquico se tornou um fato, e, uma escuta profissional se faz necessária para o não agravamento da situação - explicou Lilian Fortunato, Coordenadora de Saúde Mental de Saquarema.



Com uma média de 250 atendimentos por mês, o projeto conta com uma equipe de psicólogos que dividem os atendimentos em acompanhamento sistemático, e, quando necessário, encaminhados a serviços específicos. Os acolhimentos acontecem de forma virtual através do WhatsApp (22) 99783-7855, das 09h às 17h, de segunda a sexta-feira.