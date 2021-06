Cantora Iza - Reprodução

Rio - Em uma semana marcada por polêmicas envolvendo o posicionamento de artistas nas redes sociais, Iza também deu seu relato. Convidada do 'Altas Horas' deste sábado, a cantora falou sobre a importância do isolamento social, mas também deu um recado direto aos seus colegas de trabalho. Em seu depoimento, Iza reforçou a necessidade dos artistas darem bons exemplos aos que eles influenciam.

"Às pessoas que podem escolher ficar em casa, e tem gente, sim, que tem essa opção, fiquem em casa. É duro ficar em casa, mas você tá salvando vidas ficando em casa. E aos artistas também que estão assistindo a gente, tenham consciência do peso da atitude de vocês na vidas das pessoas. As pessoas estão olhando a gente. A gente não está aqui só para pagar nossas contas. Eu fico até emocionada falando disso, mas as pessoas têm a nós como influência. Então realmente vistam essa camisa. Isso é muito sério. E eu acho que, nesse momento, o Brasil precisa da gente. Fica em casa, cacete", desabafou a cantora.

