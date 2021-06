Profissionais da Educação e pessoas com comorbidades terão até o dia 09 de junho para receber a vacina - Reuters/Imago Imagens/Direitos reservados

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 06/06/2021 15:25

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema divulgou o novo cronograma de vacinação contra a covid-19 em pessoas com comorbidades e profissionais da Educação no município.



De acordo com o novo cronograma, todos os profissionais da educação e os pacientes com comorbidades serão vacinados até a próxima quarta-feira, 09 de junho. Os dois pontos de imunização funcionam no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no Porto da Roça, e a Praça do Bem-estar, no Centro, das 09h às 16h.

Pessoas com comorbidades deverão levar um documento médico que comprove a doença, já os profissionais da educação que estão na ativa, devem apresentar documento que comprove vínculo com uma unidade escolar do município de Saquarema.



Confira o novo calendário



Comorbidades

07/06: Pessoas de 28 a 25 anos

08/06: Pessoas de 24 a 21 anos

09/06:Pessoas de 20 a 18 anos



Profissionais da Educação

07/06: Pessoas de 39 a 33 anos

08/06: Pessoas de 32 a 26 anos

09/06:Pessoas de 25 a 18 anos