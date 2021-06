Partida não saiu do 0x0 - Divulgação Boavista

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 13:30

Saquarema –Na noite deste domingo (6), no estádio Elcyr Resende, em Saquarema, o time do Boavista enfrentou a equipe paulista do São Bento. Os times estrearam com empate sem gols pela rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro Série D.



visando o confronto decisivo com o Vasco na Copa do Brasil, o Verdão entrou em campo com quase todo o seu time de reserva. A partida foi muito truncada e com poucas chances de gol para as duas equipes. Com o resultado, os dois times somaram um ponto cada na tabela de classificação no Grupo A7, junto com Portuguesa e Cianorte-PR que também empataram. Somando três pontos cada, Madureira-RJ e Santo André venceram seus jogos e lideram a chave do grupo.

Na segunda rodada, no dia 13 de junho, às 15h, o Boavista visita o Santo André no Distrital de Inamar, em Diadema (SP).Antes disso, na quarta-feira, às 16h30, o Verdão encara o Vasco pelo jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil, em São Januário. A equipe de Saquarema perdeu na ida por 1 a 0.