Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 06/06/2021 16:19

Saquarema – O Sampaio Corrêa, time de Saquarema, na Região dos Lagos, empatou com o Audax, na estreia pela Série A2 do Campeonato Carioca. O jogo aconteceu na tarde deste sábado (05), no estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema.



Na primeira partida pela Taça Santos Dumont, o galinho da serra dominou o jogo do início ao fim, pressionou em busca da vitória, mas não conseguiu furar a retranca adversária.

O próximo confronto será no sábado (12), contra o Angra dos Reis, no estádio Jair Toscano, no Sul Fluminense.