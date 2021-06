Alunos da Faetec de Bacaxá vencem festival de tecnologia - Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 12:29

Saquarema – Alunos da Fatec de Bacaxá, em Saquarema, na Região dos Lagos, foram campeões da 3° edição do Desafio Tack, um dos mais importantes eventos de tecnologia, educação e cultura do país que aconteceu no mês de maio.



Entre palestras, debates, oficinas e painéis, o público teve acesso a questões ligadas à inovação, empreendedorismo e cultura para todas as idades, além do Desafio Tack, que contou com a participação de 20 escolas e cerca de 240 alunos do ensino médio de escolas públicas, técnicas e privadas.

Grande campeã do desafio, a equipe Jano X formada por Pedro Henrique Oliveira, Lavínia Antiqueira, Maria Eduardo Medeiros, Maria Eduarda Jayme e Juliana Gagliano , da Escola Técnica Estadual Helber Vignoli Muniz, apresentou o projeto Green League. O game foi criado para que jovens possam aprender de forma prática e intuitiva medidas de ações para a conservação e preservação do meio ambiente. N o jogo é possível realizar tarefas diárias que contemplam a pauta ambiental.



O grupo criou um esquema de recompensas que utiliza uma moeda virtual (Green Coins) como um método atrativo para manter o jovem engajado, já que podem ser trocadas por produtos/serviços reais (Uber, ifood, gifs cards etc.).

Após a vitória, os jovens querem dar continuidade ao projeto. A equipe busca apoio financeiro para lançar o aplicativo no mercado.