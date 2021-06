Saquaremense vence competição internacional de Jiu-Jitsu - Reprodução redes sociais

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 19:56

Saquarema – Neste fim de semana, a cidade de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro foi muito bem representada no South América Continental Pro que aconteceu em Brusque, Santa Catarina.

Representando Saquarema, o jovem Leonardo Neves, de 18 anos, competiu com grandes nomes da nova geração do Jiu-Jitsu. Atuando na categoria Masculino adulto faixa-roxa (62kg), sagrou-se campeão na tarde deste domingo (6).

- Estou Feliz demais com essa conquista. Treinei demais para chegar até aqui e estava ansioso por um campeonato como esse para mostrar o meu trabalho entre os melhores do Jiu-Jitsu. Obrigado a todos que estão comigo nessa caminhada, Professores, minha equipe, preparador físico e meus familiares, sem vocês não seria possível- disse emocionado o atleta.

A competição que reuniu grandes nomes do Jiu-Jitsu brasileiro e internacional faz parte do Abu Dhabi Jiu-Jitsu Professional Tour (AJP), cujo evento principal acontece nos Emirados Árabes Unidos.