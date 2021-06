Cabo da PM Ireno Duarte foi morto a tiros na garagem de casa em Saquarema, no RJ - Reprodução/Redes sociais

Cabo da PM Ireno Duarte foi morto a tiros na garagem de casa em Saquarema, no RJ Reprodução/Redes sociais

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 10:54

Saquarema – A Polícia Civil de Saquarema, confirmou na noite desta segunda-feira (7), a morte do Cabo da Polícia Militar, Ireno Duarte.



De acordo com as informações, o policial foi executado a tiros na garagem de sua residência, no bairro de Bonsucesso.

Ainda de acordo com a polícia, criminosos invadiram o sítio onde o PM vivia com sua esposa.

O Cabo chegou a trocar tiros com os bandidos, mas acabou sendo morto no local.



A perícia foi acionada e o corpo foi encaminhado para o IML de São Gonçalo. O caso foi registrado na 124ª DP de Saquarema