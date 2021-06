Animais apreendidos em Saquarema- RJ - Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 13:23

Saquarema – Três pessoas foram detidas transportando pássaros silvestres, nesta terça-feira (8), no km 44, da Rodovia Amaral Peixoto, na Serra do Mato Grosso, em Saquarema, na Região dos Lagos. A prisão foi efetuada por Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).



De acordo com informações, os agentes do posto 3 da BPRv realizavam uma operação quando identificaram um veículo com três ocupantes em atitude suspeita. Ao abordarem o veículo, os agentes encontraram 80 pássaros silvestres aglomerados em três gaiolas.

Os ocupantes do carro - dois homens e um adolescente foram detidos e conduzidos para a 82º DP, no município de Maricá. Os acusados foram autuados por crime ambiental e crueldade animal. Os três foram soltos, mas terão que comparecer em juízo quando forem acionados. Os animais foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres, em Seropédica.