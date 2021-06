Delegacia de Polícia Civil em Saquarema, na Região dos Lagos - Divulgação

Publicado 08/06/2021 20:46

Saquarema - Na noite desta segunda-feira (7) um homem foi preso no bairro do Condado de Bacaxá, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.



De acordo com a Polícia Militar, após a denúncia de uma briga na localidade, os agentes constataram que se tratava de mãe e filho.

Ainda de acordo com as informações, a mãe foi socorrida e encaminhada para o Hospital Nossa Senhora de Nazareth, em Bacaxá. Ela foi atendida e liberada em seguida. O agressor foi conduzido para a 124ªDP, onde permanece preso.