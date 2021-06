Cabo Duarte foi morto na garagem de casa - Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 09:24

Rio - Dois homens foram presos na madrugada desta terça-feira (08) suspeitos de envolvimento na morte do policial Ireno Duarte da Rosa, conhecido como cabo Duarte. O crime aconteceu na Estrada Bonsucesso, Estância Moinho de Ouro, em Saquarema, na Região dos Lagos, na noite de segunda-feira. Segundo as investigações, o assassinato teria sido motivado por ciúmes da ex-mulher de um dos envolvidos.

Cabo Duarte, que era lotado no 25ºBPM (Cabo Frio), estava na garagem de casa quando dois homens entraram no local e atiraram. O militar não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A ocorrência foi registrada na 124ªDP (Saquarema).

Após uma busca, policiais do batalhão de Cabo Frio foram até a casa do primeiro suspeito e analisaram as conversas no celular, onde identificaram o plano para matar cabo Duarte. Segundo a ocorrência da PM, há pelo menos cinco meses o irmão do atirador tentava convencê-lo de desistir da ideia. Ambos foram encaminhados à delegacia de Saquarema.