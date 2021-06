Rio de Janeiro

Três suspeitos são presos após assalto a ônibus em Duque de Caxias

Segundo os dados do Instituto Público de Segurança, o número de roubos em transportes públicos no Rio dobrou em em abril desse ano em comparação com o mesmo mês do ano passado

Publicado 08/06/2021 10:31 | Atualizado há 2 horas