Passageira usa guarda chuva dentro de BRT - Reprodução

Passageira usa guarda chuva dentro de BRTReprodução

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 08:29 | Atualizado 08/06/2021 09:07

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais chamou a atenção nesta segunda-feira (07). Uma mulher usava um guarda-chuva dentro de um articulado do BRT, da linha Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Nas imagens, é possível ver o coletivo completamente molhado enquanto outros ocupantes tentam se proteger da água.

Chove dentro de BRT e passageiro usa guarda-chuva dentro de articulado



Crédito: Reprodução redes sociais#ODia pic.twitter.com/oEL8BvY6VR — Jornal O Dia (@jornalodia) June 8, 2021

Publicidade

Na publicação, compartilhada nas redes sociais, diversos usuários do sistema BRT reclamam das condições dos coletivos. "Isso é uma humilhação para o trabalhador, já não basta vir cansado do trabalho ainda tem q passar por isso", diz um dos comentários.

O consórcio BRT, atualmente administrado pela prefeitura do Rio, respondeu que o articulado foi retirado das ruas para manutenção. O argumento utilizado foi de que, as más condições das pistas causam a quebra de articulados e prejudicam a operação.



"O trabalho de manutenção preventiva continua nas garagens para que haja uma regularidade na frota em operação todos os dias da semana. Nesta terça-feira foram liberados 173 articulados para operação, 53 a mais do que a frota em condições de operar encontrada no primeiro dia de intervenção", disse o BRT, em nota.