Caos na SuperVia - WhatsApp O DIA

Caos na SuperViaWhatsApp O DIA

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 07:48 | Atualizado 08/06/2021 09:08

Rio - Passageiros que precisam usar os trens da SuperVia nesta terça-feira enfrentam dificuldades após furtos de cabos de energia dos ramais Santa Cruz e Japeri. De acordo com a concessionária, as composições podem aguardar ordem de circulação pois, o fluxo dos trens passa a ser feito via rádio e não de forma automática.

Em função de ocorrência no sistema de sinalização, os trens também aguardam ordem de circulação nas proximidades da estação Corte Oito. Os intervalos estão irregulares no trecho Central-Gramacho.

"Técnicos trabalham para normalizara circulação no menor tempo possível. Os passageiros estão sendo informados por meio do sistema de áudio dos trens e das estações", informou a concessionária.

A SuperVia ainda disse que haverá serviços de manutenção em cabos da rede aérea, no trecho entre as estações Paciência e Santa Cruz, das 10h às 15h. Também acontecerá serviços de manutenção na via férrea, no trecho entre as estações Queimados, Engenheiro Pedreira, Triagem e Maracanã no mesmo horário.



Nas redes sociais, os usuários do transporte reclamaram mais uma vez sobre os atrasos. "Todo dia?! Aí chega um trem praticamente vazio no Gramacho e ele segue pra desvio sendo que o outro que já está aqui parado já está lotado devido a esse outro problema aí?", disse uma. "E ainda querem cobrar R$5,90 a passagem", falou outro.