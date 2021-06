Representantes de Saquarema - Rj em reunião no Palácio Laranjeiras - Divulgação/ Deputado Pedro Ricardo

Por O Dia/Monica Marinho

Publicado 09/06/2021 14:33

Saquarema –Representantes do município de Saquarema estiveram com o Governador Claudio Castro, no Palácio Laranjeiras, na manhã desta segunda-feira (7). A reunião com o governador contou com a presença do Deputado Pedro Ricardo, da Prefeita Manoela e do Secretário de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura, Antônio Peres Alves.



Entre os assuntos discutidos na reunião, as pautas da saúde e infraestrutura foram destaque das demandas mais urgentes.

- É unindo as forças que conseguiremos o que nossa região precisa. Pleitear ajuda do estado nas áreas da saúde e infraestrutura do município é o primeiro passo para que a população de Saquarema tenha ainda mais qualidade de vida. Juntos somos mais fortes! – disse o Deputado Pedro Ricardo.

Também participaram do encontro o Deputado Federal Altineu Côrtes, o Secretário de Cidades Uruan de Andrade e o Secretário de Saúde, Alexandre Chieppe.