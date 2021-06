Delegacia de Polícia Civil em Saquarema, na Região dos Lagos - Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 14:11

Saquarema- A Polícia Militar de Saquarema, foi chamada na manhã desta terça-feira (8), após um homem ser encontrada sem vida no bairro do Boqueirão.

De acordo com as informações, o corpo do jovem de 25 anos foi encontrado na Avenida Litorânea, com marcas de tiros. O caso foi registrado na 124º DP e o corpo foi encaminhado para o IML de São Gonçalo.