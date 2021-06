Saquarema recebe doses da vacina Pfizer - Divulgação/ Prefeitura

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 14:04

Saquarema – A Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema recebeu, nesta segunda-feira (7), 1170 doses da vacina Pfizer BioNTech. O novo imunizante já está sendo aplicado na população do município.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, nesta entrega feita pela Secretaria Estadual de Saúde, Saquarema não recebeu nenhuma dose das vacinas CoronaVac e AstraZeneca, tanto para D1 como para D2.



Assim como a AstraZeneca, as pessoas que forem imunizadas com a primeira dose (D1) da Pfizer terão a segunda dose (D2) agendada para o prazo de até 90 dias para retorno aos pontos de vacinação.

Com a conclusão da vacinação de todos os grupos prioritários estabelecidos pelo Plano Nacional de Imunizações, a Secretaria Municipal de Saúde está trabalhando para a elaboração de novo cronograma de vacinação para a população em geral da cidade. Ainda de acordo com a Secretaria, o novo calendário será divulgado conforme o recebimento de novas doses do Ministério da Saúde.