Tempestade causa transtornos em Saquarema - RJDivulgação

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 13:54

Saquarema – Um forte temporal atingiu Saquarema na manhã desta quarta-feira (9). A tempestade começou por volta das 06h da manhã, e, apesar de intensa, durou pouco tempo. Diversas ruas do município ficaram alagadas e árvores caíram.

Ao longo do dia o tempo seguirá com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.