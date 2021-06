Vasco tem a vantagem do empate - Thiago Ribeiro/AGIF

Vasco tem a vantagem do empate Thiago Ribeiro/AGIF

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 14:59

Saquarema- Pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, Boavista e Vasco se enfrentam na tarde desta quarta-feira (9), às 16h30, em São Januário, no Rio de Janeiro. Na semana passada, no primeiro jogo, realizado em Bacaxá, o Verdão de Saquarema perdeu por 1 x 0 e deu a vantagem do empate para o Cruzmaltino. A partida vale uma vaga nas oitavas de final e quem passar já garante a premiação no valor de R$ 2,7 milhões.



Vale lembrar que o Boavista vem de um empate sem gols com o São Bento em sua estreia no Grupo 7 da Série D. O Vasco também vem de um empate em 1 a 1 com a Ponte Preta, pela segunda rodada da Série B.



Publicidade

Onde assistir

O jogo será transmitido pelos canais a cabo Sportv e Premiere.



Possível escalação

Publicidade



Vasco: Vanderlei, Léo Matos, Ernando, Ricardo Graça e Zeca; Romulo (Michel), Galarza (Andrey) e Marquinhos Gabriel; Morato (Léo Jabá), Gabriel Pec e Germán Cano.

Técnico: Marcelo Cabo.



Boavista: Ary; Wisney, Douglas Pedroso, Victor Pereira e Jean Victor; Jefferson Renan, Lucas Lourenço, Michael Douglas e Ralph; Ryan e Marquinhos.

Técnico: Leandrão.

Publicidade



Arbitragem

Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR)

Auxiliares: Victor Hugo Imazu (PR) e Jefferson Cleiton Piva (PR)