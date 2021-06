Abel Braga - Mauricio Pingo/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 07/06/2021 11:02

Rio - O técnico Abel Braga foi anunciado como novo comandante do Lugano, da Suíça, nesta segunda-feira, com contrato de um ano. O treinador estava sem clube desde que deixou o Internacional, na temporada passada, após o fim do Campeonato Brasileiro.

Abel foi eleito o melhor técnico do Brasileirão 2020 e decidiu o título da temporada na última rodada, em casa, mas foi vice-campeão após empate com o Corinthians no Beira-Rio. O treinador voltou ao Internacional depois da saída de Eduardo Coudet, em novembro.

Em suas redes sociais, o Lugano confirmou que faltam apenas algumas partes burocráticas para a assinatura.

Abel chegou a flertar com o mundo Árabe no início do ano, mas as conversas não avançaram.