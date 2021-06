Datena - Reprodução / Band

DatenaReprodução / Band

Por IG - Esporte

Publicado 06/06/2021 20:48 | Atualizado 06/06/2021 20:48

O apresentador José Luiz Datena afirmou hoje que a Copa América não deve mais ser realizada no Brasil.

A notícia foi dada, na manhã deste domingo, na Rádio Bandeirantes. Enquanto o apresentador Milton Neves entrevistava o ex-zagueiro Neto, sobrevivente da tragédia envolvendo a Chapecoense em 2016, o colega pediu um espaço para confirmar a informação.

Apesar de pedir cautela, já que o cancelamento ainda não é oficial, ele afirmou que a notícia da não realização do torneio teria sido passada por fontes que já foram ligadas ao Governo Federal.

A informação do cancelamento, por sua vez, foi negada pela Conmebol. "A Copa América se joga no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro participou de uma reunião ontem à noite e deu todo o apoio do governo brasileiro ao torneio", afirmou em nota.

Vale lembrar que a disputa no Brasil foi confirmada após as desistências de Colômbia e Argentina. Porém, o torneio tem enfrentado oposição de atletas e especialistas da área sanitária. Boa parte dos jogadores defendem que a disputa deve ser cancelado ou adiado. A crise, aliás, pode ocasionar um pedido de demissão do técnico Tite, logo após a partida diante do Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa.