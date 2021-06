Mia Khalifa compartilha montagem na CPI da Covid - Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 18:27

Rio - Mia Khalifa resolveu compartilhar uma montagem depondo na CPI da Covid após virar argumento de um senador. A ex-atriz pornô foi citada como funcionária de uma empresa que conduziu um teste publicado em uma revista científica sobre o uso da cloroquina contra o coronavírus.



A montagem aconteceu depois de Mia compartilhar no Twitter que estava tomando café e assistindo a série "Loki", da Marvel, quando um seguidor comentou: 'E mesmo assim ela arruma tempo para salvar o Brasil da covid". Khalifa respondeu com a foto e disse: “Uma mulher do povo".