Publicado 09/06/2021 17:22

Rio - Marcela McGowan compartilhou mais um momento de carinho com a cantora Luiza em suas redes sociais. Na última terça-feira (8), a ex-BBB respondia perguntas de fãs no Instagram quando um seguidor pediu que a médica falasse sobre sua relação com a namorada, afirmando vê o casal como uma inspiração.

"Ela é maravilhosa, sou apaixonada nesta mulher. Ela é tudo, me inspira muito. A gente é muito parecida e dá muita risada junta", respondeu Marcela, enquanto abraçava a cantora sertaneja, que concordou em seguida. "A gente ri o dia inteiro, graças à Deus, obrigada", brincou Luiza.