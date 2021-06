Aline Riscado - Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 14:54 | Atualizado 09/06/2021 14:57

Aline Riscado esquentou o feed dos seus seguidores nas redes sociais ao publicar uma foto nova. Na imagem, a atriz surge com um biquíni cavado, empinando o bumbum em uma cobertura com uma vista linda do Rio de Janeiro.



"Eu não me acostumo com a beleza do RJ", escreveu Aline na legenda da imagem.



Os seguidores foram só elogios à musa. "Eu não me acostumo com a sua beleza", disse uma. "Minha pressão caiu", comentou outra. "Maravilhosa", escreveu uma terceira.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Riscado (@alineriscado)