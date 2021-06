Gabriel Medina e a mãe, Simone - Reprodução

Publicado 09/06/2021 14:26 | Atualizado 09/06/2021 14:28

Simone Medina, mãe do surfista Gabriel Medina, resolveu processar a mulher de seu filho. Calma! Não é a modelo Yasmin Brunet. Segundo o colunista Leandro Carneiro, do UOL, Simone está processando Bruna Medina, casada com Felipe Medina.



O colunista aponta que Simone pede R$ 100 mil por danos morais para a nora em ação que começou há pouco mais de um mês e já tem uma audiência de conciliação marcada.



Em seu perfil oficial no Instagram, a influencer Bruna Medina disse que está em um hospital e que "medidas cabíveis já estão sendo tomadas". "Estou num momento muito delicado no hospital. As medidas cabíveis já estão sendo tomadas. Peço apenas que enviem positividade", escreveu Bruna.