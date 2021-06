Lívia Andrade - Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 10:13

Rio - De biquíni azul, Lívia Andrade fez uma publicação para alertar sobre a necessidade de cuidar dos oceanos. Nas imagens em que aparece em um cenário paradisíaco, o corpo da apresentadora roubou a atenção.

"O oceano é um corpo contínuo de água salgada que cobre mais de 70% da superfície da Terra. As correntes oceânicas regem o clima do planeta. Nós dependemos destas águas abundantes para o conforto e a sobrevivência", iniciou.

"Os oceanos absorvem o calor do sol, transferindo-o para a atmosfera e distribuindo-o ao redor do mundo por meio do movimento contínuo das correntes oceânicas. Isso conduz os padrões climáticos globais e atua como um aquecedor no inverno e um ar condicionado no verão. Cada molécula de oxigénio que respiramos, cada gota de água que bebemos, cada alimento que ingerimos nos liga ao oceano", continuou a apresentadora.

Em seguida, claro, recebeu muitos elogios dos fãs. "Que corpão", disse uma. "Perfeita", postou outra. "Maravilhosa", comentou uma terceira.