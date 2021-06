Bruna Marquezine - Reprodução

Bruna MarquezineReprodução

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 08:23

Rio - Bruna Marquezine atualizou as redes sociais com cliques elegantes na noite desta segunda-feira. A atriz compartilhou fotos em que aparece de lingerie e com a barriga trincada enquanto está sentada no chão da sala.

fotogaleria

Publicidade

Ei, você! Sim, você! Você também fica morrendo de dúvida do que presentear o mozão quando se aproxima a data mais romântica do ano? Pois seus problemas acabaram", escreveu ela ao mostrar.

"Coisa perfeita", elogiou uma fã. "Muito maravilhosa", disse outra. "Eu nem tenho comentários pra tanta beleza", ponderou uma terceira.