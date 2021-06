Ludmilla - Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 16:11 | Atualizado 08/06/2021 16:13

Rio - Ludmilla está de férias em Curaçao, uma pequena ilha paradisíaca no Caribe. Ao lado da esposa, da mãe e do padrasto, a funkeira revelou que chegou ao país com tratamento vip. "Não me leve a mal, me leve a Curaçao. Eu tenho uma agência que trabalha 24 horas para mim e eu resolvo em cima da na hora e eles 'vrau'. Aí eu resolvi o destino, decidi vir pra Curaçao, que eu nunca tinha vindo antes. Aí a agência ligou aqui no governo e o governo mandou me buscar no aeroporto, filho. Tem que ver. E não foi no aeroporto daqui, não, foi no Brasil. Pegaram a gente pela mão que nem neném", brincou a cantora nos seus stories do Instagram.

E as mordomias não param por aí. Ludmilla e a família foram convidados por membros do governo para um jantar na noite desta terça-feira. "Hoje o jantar é executivo, com os 'cara do governo'. Os 'homem' quer me conhecer, esquece. Outro patamar", disse a cantora.