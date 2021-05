Samantha Schmütz critica famosos que participaram de festa no Copacabana Palace Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/05/2021 09:32 | Atualizado 16/05/2021 09:49

Rio - As imagens de uma festa no Copacabana Palace, na noite desta sexta-feira , com a presença de famosos gerou muita revolta nas redes sociais. A atriz Samantha Schmütz foi uma das pessoas que criticaram a presença de artistas que fazem homenagem aos mortos pela pandemia e depois aparecem promovendo aglomerações.

A atriz compartilhou uma postagem na qual mostrava mensagens de Mumuzinho e Ludmilla homenageando Paulo Gustavo, uma das vítimas da covid-19 no Brasil. "No reino da hipocrisia! Não adianta postar homenagem pro Paulo Gustavo e participar de festa com 500 pessoas”, escreveu Samantha ao compartilhar a imagem que foi apagada minutos depois.

A promoter Carol Sampaio também era citada na imagem compartilhada por Samantha, mas a equipe dela já se pronunciou sobre o caso e negou que ela estivesse envolvida com a festa.

"A assessoria de imprensa de Carol Sampaio informa que a promoter não assinou a lista de convidados do cerimonial ocorrido nessa sexta-feira (14), no Copacabana Palace. A CS Cerimonial, um dos braços da CS Eventos da qual Carol é sócia, não teve responsabilidade pela quantidade de pessoas no local e a mesma não estava presente no local. A empresa foi responsável apenas pelo cerimonial, respeitando todas as normas de segurança regulamentadas pela OMS. É extremamente necessário comunicar que a empresária é radicalmente contra o desrespeito às normas de segurança da COVID-19".

