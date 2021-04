Fã denuncia Ludmilla após ser chamado de racista por foto com Val Marchiori

Ludmilla Reprodução

Publicado 24/04/2021 05:00

Ludmilla virou alvo de uma denúncia de um fã. O jovem Vinicius Souza, de 22 anos, registrou ontem um boletim de ocorrência contra a cantora na Delegacia de Barueri, em São Paulo, após ser chamado de 'racista albino' pela artista. Em seu depoimento, o rapaz narra que conversava com Ludmilla por meio de mensagem privada no Instagram, elogiando o trabalho dela. No entanto, ele não contava que após o elogio receberia uma mensagem atravessada da funkeira. O 'fora' veio depois de Ludmilla perceber que ele mantinha em seu perfil uma foto com a socialite Val Marchiori, a quem Lud processou por racismo.

"Tá de sacanagem, né? Posta foto com racista e diz me admirar? Não vou dar palco para racistas albinos", esbravejou Lud em resposta ao elogio do fã, que dizia o seguinte: "Oi, Lud. Só queria dizer que você é top e gosto muito do seu trabalho".



E após perceber que Ludmilla se irritou, Vinicius ainda respondeu novamente a cantora. "Com todo respeito, Ludmilla, do mesmo jeito que te admiro, eu admiro a Val. Ela nunca foi racista com você. Ela é uma pessoa de boa índole, ao contrário de você".



Na delegacia, o rapaz foi orientado a aguardar seis meses para abrir uma queixa-crime contra Ludmilla com o auxílio de um advogado.