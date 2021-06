Nicole Bahls - Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 16:04 | Atualizado 08/06/2021 16:08

Da série de coisas que só acontecem com Nicole Bahls. Depois de mostrar que plantou uma muda de plástico sem querer, dessa vez, em mais uma aventura pela natureza, a modelo ficou presa em uma mexerica após escalar a árvore. Para descer, Nicole precisou da ajuda do amigo Jader Ribeiro.

Nas redes sociais, Nicole Bahls mostrou um vídeo divertido do momento. "Socorro. Aí, meu tênis. Espera aí. Meu tênis é novo. Depois, lava. Ao invés de me preocupar em me arranhar toda e me ferrar, olha aqui, estou preocupada com o tênis novo. Ai, senhor. Estou muito materialista. Desapega esse tênis. Está amarrado. Vou chupar minha mexirica que eu ganho mais. Por isso, que é melhor eu vim de galocha. Colocar tênis novo para andar aqui é babado", brincou.



Ai meu tênis pic.twitter.com/jnYjXbo4t6 — Nicole Bahls (@NicoleBahls) June 8, 2021