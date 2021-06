SG Shopping e Pátio Alcântara sortearão, respectivamente, 12 Alexa Echo Dot 4ª Geração e 10 fones de ouvido Motorola Bluetooth Vervebuds Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 01/06/2021

São Gonçalo Shopping lançou a campanha O Amor Conecta, que vai sortear 12 Alexa Echo Dot 4ª Geração. Até 13 de junho, a cada R$ 250 em compras nas lojas participantes, o cliente receberá um número da sorte. As compras realizadas de 7 a 12 de junho vão valer o dobro. Na hora do cadastro, o cliente que doar 1 kg de alimento não perecível ganhará um número da sorte extra (limitado a um número extra por CPF, independentemente da quantidade de alimentos doados). Os itens recolhidos irão beneficiar o Instituto Sonhos São Para se Viver. Para participar da promoção, o cliente poderá cadastrar suas notas fiscais no SÃO GONÇALO - Para celebrar a data mais apaixonante do ano, que é o Dia dos Namorados (12/06 no Brasil), os dois shoppings da cidade - administrados pela Aliansce Sonae - promovem sorteios de prêmios tecnológicos. Olançou a campanha O Amor Conecta, que vai sortear 12 Alexa Echo Dot 4ª Geração. Até 13 de junho, a cada R$ 250 em compras nas lojas participantes, o cliente receberá um número da sorte. As compras realizadas de 7 a 12 de junho vão valer o dobro. Na hora do cadastro, o cliente que doar 1 kg de alimento não perecível ganhará um número da sorte extra (limitado a um número extra por CPF, independentemente da quantidade de alimentos doados). Os itens recolhidos irão beneficiar o Instituto Sonhos São Para se Viver. Para participar da promoção, o cliente poderá cadastrar suas notas fiscais no site ou pessoalmente, com a ajuda de promotores, de segunda a sábado das 11h às 22h e domingos e feriados das 13h às 21h, ao lado da loja Alphabeto. O sorteio será realizado pela extração da Loteria Federal, no dia 19 de junho, às 19h.

No shopping já está sendo promovido o Jogo Conecta, uma ação interativa para o cliente conhecer os recursos da Alexa Echo Dot 4ª Geração. Em paralelo, acontece nas redes sociais o concurso cultural I Love On, em que os clientes mandam um vídeo divertido no formato de reels para o direct do perfil do shopping no Instagram . Os vídeos serão repostados pelo shopping e os três mais curtidos vão ganhar um jantar no Outback. O São Gonçalo Shopping fica na Av. São Gonçalo nº 100, bairro Boa Vista - Rodovia Niterói-Manilha km 8,5 (tel.: 2018- 5418).

Pátio Alcântara, com a campanha O Amor Conecta, sorteará 10 fones de ouvido Motorola Bluetooth Vervebuds. Até 12 de junho, a cada R$ 150 em compras nas lojas participantes o cliente receberá um cupom. Na hora da troca, quem doar 1 kg de alimento não perecível ganhará 1 cupom extra (limitado a 1 cupom extra por CPF, independentemente da quantidade de alimentos doados). Os cupons devem ser depositados na urna que fica ao lado do balcão de trocas, no piso L2. O sorteio será realizado no local, no dia 14 de junho, às 12h. Os alimentos arrecadados irão beneficiar as famílias atendidas pelo Programa Criança Feliz, de São Gonçalo. No Já o, com a campanha O Amor Conecta, sorteará 10 fones de ouvido Motorola Bluetooth Vervebuds. Até 12 de junho, a cada R$ 150 em compras nas lojas participantes o cliente receberá um cupom. Na hora da troca, quem doar 1 kg de alimento não perecível ganhará 1 cupom extra (limitado a 1 cupom extra por CPF, independentemente da quantidade de alimentos doados). Os cupons devem ser depositados na urna que fica ao lado do balcão de trocas, no piso L2. O sorteio será realizado no local, no dia 14 de junho, às 12h. Os alimentos arrecadados irão beneficiar as famílias atendidas pelo Programa Criança Feliz, de São Gonçalo. No site do shopping, o ambiente Compre On-line promove uma conexão direta com os canais digitais dos lojistas, seja por WhatsApp, e-commerce ou redes sociais. Após a compra, o cliente pode decidir entre a entrega por delivery tradicional ou PickUp, com retirada nos armários inteligentes instalados no piso térreo. As promoções também podem ser conferidas pelo Instagram do empreendimento O Pátio Alcântara fica na Praça Carlos Gianelli s/nº (tel.: 2602-3950 / zap: 6658-1511).

“Neste ano, nossa campanha para a data celebra a felicidade de ter com quem compartilhar bons momentos e boas histórias e, pela primeira vez, estamos realizando uma promoção com sorteio de prêmios. Nossas ações integram os ambientes físico e digital e oferecem soluções para que o cliente possa realizar suas compras com total comodidade, facilidade e segurança”, diz Tatiana Antunes, coordenadora de marketing do Pátio Alcântara. “Além da compra nas lojas físicas, oferecemos ao cliente uma experiência de consumo digital completa, que começa com a compra on-line conversando diretamente com as lojas e termina com a possibilidade de retirada do produto através de armários inteligentes, drive-thru ou o delivery tradicional. Procuramos oferecer soluções e comodidades para que o consumidor tenha acesso ao que é oferecido pelo shopping de qualquer lugar”, explica Ana Paula Niemeyer, head de marketing da Aliansce Sonae.

Para ajudar na escolha do presente da pessoa amada, ambos os empreendimento fizeram uma seleção com dicas de produtos para diferentes estilos. Cada um deles ainda preparou um espaço temático instagramável, instalado em suas praças de alimentação, para que os casais possam registrar o momento em fotos especiais.