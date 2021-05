Wellington Batista, um dos documentados Divulgação / Murilo Ribeiro

Por Irma Lasmar

Publicado 30/05/2021 20:41

SÃO GONÇALO - Quem passa pelas avenidas de São Gonçalo e de Niterói certamente já se deparou alguma vez com os chamados "artistas de rua", entre esquinas e sinais de trânsito, entretendo motoristas, passageiros, pedestres e até comerciantes locais. Seja o agente cultural oriundo da arte circense ou mesmo um vendedor ambulante criativo, que usa do bom humor e de uma história envolvente para garantir bons negócios, uma coisa todos têm em comum: a luta honesta por seu sustento e, na maioria das vezes, também de sua família.

Buscando dar mais visibilidade a estes trabalhadores que, na rotina de uma cidade grande, muitas vezes parecem invisíveis em meio ao trânsito frenético, o coletivo de arte e mídia Dom Cultural apresenta em seu canal digital o projeto Trânsito Cultural. Trata-se uma série de curtas-metragens em que, a cada episódio, diferentes artistas de rua mostram seu trabalho e o ser humano por trás dele. E provam que, mesmo de forma não convencional, conseguem fazer da arte a sua expressão e seu ganha-pão, no rápido intervalo da troca de cor de um semáforo.

"Todo mundo tem a arte dentro de si, basta procurar para encontrá-la. A arte cuida da pessoa quando o indivíduo também cuida do seu dom. Eu me sinto vivo e tenho força por causa da expressão artística. Ela me ajuda a sobreviver, a sustentar a minha família. Porque artista também paga contas, come, bebe e coloca o filho na escola”, comenta o artista circense Cérebro Malabares.

Dom Cultural é um canal na web independente, de curtas-metragens em estilo documental, que trazem música, dança, poesia, artesanato, artes plásticas, arte popular e circense. O programa tem como protagonistas a cultura e seus personagens, e o objetivo de exaltar o trabalho artístico e seu valor para a formação cultural de uma sociedade e cada um de seus indivíduos. O público acessa o projeto pelo Facebook @domcultural, pelo Instagram @domcultural e pelo canal Dom Cultural no YouTube . Lá estão registros em vídeos de personalidades do eixo Niterói-São Gonçalo de variadas expressões artísticas.

"O Dom Cultural existe há cinco anos para fomentar a cultura e a arte onde elas estiverem, seja em cima de um palco, dentro de um atelier, numa galeria, colorindo um muro, dando vida a uma praça e principalmente nas ruas", diz Arthur Ribeiro, o criador do projeto.

E os artistas tanto aprovam a ideia de Arthur como querem participar do canal, divulgando seus trabalhos. "Venho trazendo com minha arte a alegria a todos, o que me sinto bem fazendo, e dar alegria alimenta minha alma e o meu coração", afirma o palhaço Wellington Batista, mais um dos inúmeros personagens documentados.